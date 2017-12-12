اتحاد القدم يوزع المهام

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء اجتماعه الدوري الأول بعد إعادة تشكيله الأسبوع الماضي، وذلك في فندق هوليدي إن الازدهار في الرياض برئاسة عادل عزت رئيس الاتحاد.

ويناقش رئيس وأعضاء الاتحاد خلال الاجتماع العديد من الملفات المهمة وأبرزها توزيع المهام بين الأعضاء، وكذلك مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج الـ23 التي تستضيفها الكويت بدءاً من الـ 28 من ديسمبر الجاري، إلى جانب الاطلاع على الاستعدادات لانطلاقة الدور الثاني من منافسات دوري المحترفين السعودي.

وكان عادل عزت رئيس الاتحاد قد أصدر قراراً بإعادة هيكلة الاتحاد استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له وفقاً للنظام الأساسي قضى بتعيين نواف التمياط نائباً للرئيس، وضم كلاً من المهندس صالح الجاسر ولؤي السبيعي وحمزة إدريس وياسر المسحل وتركي العجمة إلى عضوية مجلس الإدارة.