إهمال الإحماء يعزز إصابات البرد

الرياض - عبدالإله المرحوم | Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

حذر ماهــــر الفرحان اختصاصي العـلاج الطبيعي والتأهيلــي، اللاعبيــن من إهمال تدريبات الإحماء الكافية والإعداد البدني الجيد في ظل انخفـــاض درجــات الحرارة واشــــتداد برودة الجــو خلال الفترة الحالية، وبين أن تدريبات الإحماء غير الكافية والأحمال الزائدة، إلى جانب ضعف اللياقة البدنية تسهم بشكل كبير في حدوث الإصابات فــي العضلات والمفاصل.

وبين لـــــ"الرياضية" الفرحــان أن إدراك ووعي الأجهزة الطبية والفنية في الأندية يلعب دورا مهماً في الوقاية مـن حدوث الإصابات.

وأكد أهمية عمل البرامج الوقائية اللازمة لمنع حدوث الإصابات، خاصة بعد العودة من إصابة سابقة.

وفضــل إخصائي العـلاج الطبيعــــي والتأهيلي، أن تكون التدريبات وقوة أحمالها بشكل تدريجي، ولا تعطى تدريبات بدنية بشكل قوي ومتلاحق حتى لا تحدث الإصابة لا سمح الله.