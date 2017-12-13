الصين تلغي مخطط بيتزي مع الأخضر

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

رفض صناع القرار في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقترحا قدمه الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بطلب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الخليج الـ23، التي تستضيفها الكويت ابتداء من 23 ديسمبر الجاري.

وطبقاً لمصادر قريبة من "اتحاد القدم" أوضحت لـ"الرياضية"، أن سبب الرفض يعود إلى إعداد الأخضر الأولمبي للمشاركة في كأس آسيا تحت 21 عاما، التي تحتضنها الصين مطلع يناير المقبل، الأمر الذي يتعارض مع توقيت بطولة الخليج، حيث يبدأ المنتخب الأولمبي معسكره في الـ 20 من الشهر الجاري في مدينة الرياض ويستمر عشرة أيام، قبل أن يقصد الصين للانخراط في معسكر من الأول إلى السادس من يناير، وهو اليوم ذاته الذي تنطلق فيه البطولة القارية.

وتشير المصادر إلى أن بيتزي الذي يصل الرياض غداً الخميس، لحضور منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، اتفق مع المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خوض "خليجي 23"، بالتشكيلة المعلنة أمس، التي تضم مزيجاً من لاعبي الخبرة والمنضمين حديثاً ومواليد السعودية.

ويبرز في تشكيلة الأخضر التي يشرف عليها المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، أحمد الفريدي وعساف القرني وسلمان المؤشر وعبدالعزيز الجبرين ومختار فلاته وهزاع الهزاع وعبدالرحمن العبيد.

يذكر أن نواف التمياط نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سيرأس البعثة السعودية في دورة الخليج، فيما يتولى محيسن الجمعان إدارة المنتخب.