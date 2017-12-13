البلوي يرفض جراحة خريص

جدة - الرياضية | Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

أجل الدكتور محمد البلوي استشاري جراحات العظام وإصابات الملاعب في مستشفى المانع في الدمام، عملية عوض خريص لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم المقررة اليوم، بسبب عدم تعافيه من التورم الناتج عن التهاب الرباط الجانبي، الذي يحتاج إلى مدة علاج تتجاوز ستة أسابيع.

وأوضح لـ "الرياضية" خريص: "أخبرني الطبيب أنه لا يســتطيع إجراء جراحة الرباط الأمامي "المقطوع" في ظل وجود تورم في الرباط الجانبي، ولا بد من تأجيل الجراحة".

وأضـــــــاف: "المؤشرات تدل على أن غيابي سيطول، وأعتقد أن ابتعادي سيكون حتى نهايــــة الموسم الجاري، والحمـــد لله على قضائه وقدره".