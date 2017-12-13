رئيس النصر يحاسب جوستافو

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

وجه الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عدة تساؤلات إلى الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم حول أسباب خسارة الفريق مباراته الماضية أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين.وأبدى رئيس النصر في الاجتماع الذي عقده مع المدرب عدم رضاه عن المستوى والنتيجة، في الوقت الذي برر فيه جوستافو الخسارة بعدة ظروف، مثل: الهدف المبكر، طرد عمر هوساوي، إصابة عوض خميس التي أثرت في الفريق، وأسهمت في الخسارة، رغم محاولات تعديل النتيجة حتى آخر دقيقة.

ووعد جوستافو بتعديل الأوضاع في مباراة الفيصلي غدا، بعد أن عمل خلال اليومين الماضيين على تصحيح الأخطاء في التدريبات.

في حين أبدى حسن الراهب مهاجم الفريق جاهزيته التامة للمشاركة ضد الفيصلي بعد شفائه من إصابة المفصل، التي أبعدته عن لقاءي الباطن والقادسية.