سيناريو سيلفا يجبر الاتحاد على تسديد الرواتب

جدة ـ فرج الشمري | Wednesday, 13 December 2017 - 00:00 am

يسعى الاتحاديون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إنهاء كل مستحقات التشيلي خوزيه سييرا مدرب الفريق الأول لكرة القدم ومواطنه كارلوس فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري، وهي رواتبهم الشهرية المتأخرة التي انزعج من تأخيرها بالأخص سييرا، رغم تسليم الإدارة الحالية راتب شهر للفريق خلال الشهر الماضي.

وكشفت لـــــــ "الرياضية" مصــادر مطلعة، أن إدارة نادي الاتحاد تسعى جاهدة إلى إنهاء هذا الملف، خاصة للاعبهم المفضل فيلانويفا، الذي يواصل تقديم مستويات متميزة، خشية أن يتكرر موضوع البرازيلي جورجي سيلفا لاعب فريق الباطن الأول لكرة القدم، الذي غادر ناديه لعدم تسلمه رواتب ثلاثة أشهر، استناداً إلى نظام الاحتراف الدولي، الذي يتيح له فسخ عقده والتعاقد مع أي ناد آخر دون الرجوع إلى ناديه.

وبينت لـ"الرياضية" المصادر نفسها أن وجود الكويتي عبد الله جاسم وكيل أعمال الثلاثي في مدينة جدة أمس الأول كان لبحث عدد من الموضوعات الأخرى مع الإدارة الاتحادية بعيداً عن موضوع تجديد الثلاثي مــع الفريق الاتحادي، في ظل عدم تحدث أي مسؤول في النادي عنه.

كما أوضحت المصادر ذاتهــا أن ســــييرا وفيلانويفا يتجهان إلى وضع شروط جديدة ومميزات أخرى في حال بدأت الإدارة الاتحادية التفاوض مع وكيل أعمالهما للتجديد مع الفريق.