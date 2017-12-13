انطلاق بطولة الملك عبدالعزيز لجمال الخيل

الرياض ـ واس | Wednesday, 13 December 2017 - 03:06 am

تنطلق اليوم الأربعاء بطولة مركز الملك عبدالعزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولية الثالثة ـ فئة A ، وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب، وسط مشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الخيل المحلية والدولية يتنافسون على ألقاب البطولة من خلال 300 جواد عربي أصيل لـ 122 مالك خيل.

ويبلغ عدد الحكام 6 حكام من دول مصر وسويسرا وألمانيا والمجر وفرنسا، وجميعهم حكام فئة " A "، حيث جاء ترشيحهم عن طريق منظمة الإيكاهو المسؤولة عن بطولات جمال الخيل في العالم.

من جهته، بين الدكتــور عبــدالغني الفضل المشرف العام على بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية أن دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين للبطولة، يأتي ضمن اهتمامات القيادة بمختلف القطاعات في الدولة، والسعي لإنجاح الفعاليــات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال المتابعة والدعـم المستـمــر لتلك البرامج والفعاليات والبطولات.

وأوضح الفضل، أن البطولة تأتي تجسيداً لنجاح البطولة الأولى والثانية واستمرارا من المركز في رعاية تلك البطولات التي بات الملاك السعوديون أحد أهم أقطاب تلك البطولات من خلال الإمكانات التي يملكونها ونوعية الجياد التي تحمل المقاييس العالمية بالشكل المطلوب.