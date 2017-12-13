آل الشيخ: تحويل قضايا الأهلي والعويس والحائلي إلى اتحاد القدم

الرياض -الرياضية | Wednesday, 13 December 2017 - 15:46 pm

احال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، نتائج تحقيق قضايا النادي الأهلي ومحمد العويس حارسه، وعبدالعزيز التويجري رئيس الرائد السابق، وأنمار الحائلي رئيس الاتحاد السابق ومحمد سعد بخيت المقيم في لجنة الحكام السابق، وسلمان القريني أمين عام نادي النصر السابق إلى اتحاد القدم السعودي لاتخاذ ما يلزم.



وذكر رئيس هيئة الرياضة في تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم اليوم تحويل نتائج ملفات التحقيق في قضايا الأهلي والعويس، وأنمار الحايلي، وعبدالعزيز التويجري، ومحمد سعد بخيت، وسلمان القريني لاتحاد كرة القدم لاتخاذ ما يلزم، ومازالت قضية الفساد في نادي الاتحاد والهدر المالي وقضية عبدالله البرقان في إجراءات التحقيق".