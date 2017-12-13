الزبيدي يجري عملية ناجحة للرباط الصليبي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 13 December 2017 - 18:25 pm

أعلن النادي الأهلي أن علي الزبيدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، أجرى اليوم الأربعاء، عملية الرباط الصليبي في الركبة على يد الجراح السعودي محمد البلوي، وتكللت بالنجاح.



ومن المقرر أن يدخل الزبيدي برنامجاً علاجياً وتأهيلياً خلال الفترة المقبلة.



وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أعلن صباح اليوم تكفل الهيئة في عملية اللاعب، إلى جانب نواف العابد لاعب الهلال، وعوض خميس لاعب النصر، وعوض خريص لاعب الاتحاد.