الشلهوب يهدي الأخضر 3 لاعبين

الرياض- الرياضية | Wednesday, 13 December 2017 - 18:20 pm

قدم محمد الشلهوب قائد فريق الهلال الأول 3 لاعبين من أكاديمية "شلهوب يونايتد" التي يمتلكها، إلى المنتخب السعودي المشارك في خليجي 23 التي تحتضنها الكويت بين 22 ديسمبر الجاري و5 يناير المقبل، يتقدمهم اللاعب علي النمر (لاعب وسط) وعبدالقدوس عطية (حارس مرمى) وأحمد الفقي (لاعب وسط).



بدوره، أبدى محمد الشلهوب سعادته الكبيرة باختيار ثلاثة لاعبين من الأكاديمية، متمنياً لهم التوفيق وتقديم مستويات مميزة مع زملائهم المختارين لتمثيل الأخضر السعودي في البطولة الخليجية.



وتضم قائمة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب منتخب المواهب من مواليد السعودية، ومدب المنتخب السعودي في التجمع الخليجي 24 لاعباً: عساف القرني، ومسلم آل فريج، وعبدالقدوس عطية، ومحمد خبراني، وعبدالله الشمري، وعبدالرحمن العبيد، وعبدالله العمار، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وهمام سالم عجاج، وسالم علي يحيى، وجابر عيسى محمد، وأحمد الفقي، وعبدالعزيز الجبرين، ونوح الموسى، ومحمد كنو، وخالد الكعبي، وأحمد الفريدي، وسلمان المؤشر، وعلي النمر، وعبدالرحمن الغامدي، ومختار فلاتة، وهزاع الهزاع، وفراس البريكان.