بيل يطير بالريال إلى نهائي كأس العالم للأندية

رويترز - الرياضية | Wednesday, 13 December 2017 - 22:07 pm

رفع جاريث بيل العائد من الإصابة الحرج عن فريقه ريال مدريد وسجل هدفاً متأخراً من أول لمسة له ليقود بطل أوروبا للفوز 2-1 على الجزيرة والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم واضعاً حداً لمغامرة بطل الإمارات اليوم الأربعاء.



وحل بيل بديلاً لكريم بنزيمة، الذي أهدر العديد من الفرص السهلة ومن بينها تسديدتان في القائم، وأنهى صمود دفاع الجزيرة بتسديدة منخفضة في الدقيقة 82.



وكان الجزيرة فجر مفاجأة عندما تقدم بهدف عن طريق البرازيلي رومارينيو قبل نهاية الشوط الأول لكن كريستيانو رونالدو عادل النتيجة بعد خروج علي خصيف حارس الجزيرة المتألق في بداية الشوط الثاني بسبب الإصابة.



وبذلك يلتقي ريال حامل اللقب مع جريميو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في المباراة النهائية بينما يلعب الجزيرة ضد باتشوكا المكسيكي على المركز الثالث يوم السبت المقبل.