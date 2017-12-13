استبعاد الجبرين من معسكر الأخضر وضم هوساوي

الرياض- الرياضية | Wednesday, 13 December 2017 - 22:07 pm

قرر الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب المنتخب السعودي في خليجي 23 استبعاد عبدالعزيز الجبرين وعبدالإله العمري، من قائمة الأخضر المشاركة في البطولة الخليجية، وضم الثنائي عمر هوساوي ومعن الخضري.



هذا، وينطلق مساء غدٍ الخميس في العاصمة الرياض معسكر المنتخب السعودي المشارك في دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تستضيفها الكويت في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.



وسيبدأ معسكر الأخضر بتجمع اللاعبين، حيث سيخضعون لفحوصات طبية من قبل الجهاز الطبي فور انتظامهم في المعسكر للوقوف على جاهزيتهم البدنية.



وسيجري المنتخب السعودي أولى حصصه التدريبية بعد غدٍ الجمعة في ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت الكرواتي كورونسلاف يورسيتش مدرب منتخب "المواليد".



وتقرر أن يغادر الاخضر إلى دولة الكويت المنتخب يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.