الزبيدي: سأعود أقوى

جدة ـ أحمد اللوقان | Thursday, 14 December 2017 - 00:00 am

تطلع علي الزبيدي مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى العودة بشكل أقوى مما كان عليه، بعد إجرائه أمس عملية جراحية ناجحة في الركبة. وتعرض اللاعب، خلال حصة تدريبية الأسبوع الماضي، إلى قطع في الرباط الصليبي، وأجرى العملية على يد الدكتور محمد البلوي الاستشاري في مستشفى المانع في الخبر.

وأوضح لـ "الرياضية" الزبيدي أنه سيبدأ التأهيل فور ما يكون جاهزاً لذلك، قائلاً "بحول الله أعود إلى ممارسة كرة القدم بشكل أقوى مما كنت عليه".