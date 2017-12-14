كابوريا بعيد عن النصر والفتح

القاهرة ـ السيد خطاب | Thursday, 14 December 2017 - 00:00 am

أوضح الزمالك المصري أنه لم يتلق عروضاً رسمية من النصر والفتح السعوديين للتعاقد مع لاعب الوسط أحمد كابوريا خلال فترة الانتقالات الشتوية، بحسب ما ذكر أيمن حافظ مدير الكرة في النادي القاهري لـ "الرياضية".

وأفاد حافظ بعدم صحة ما تداولته مواقع إلكترونية رياضية خلال الساعات الماضية عن تلقي النادي عروضاً لشراء كابوريا.

وفي حال تلقي الزمالك عروضاً رسمية لأي من لاعبيه، فإنه "ستتم مناقشتها مع الجهاز الفني للفريق وتحديد مدى الحاجة إلى اللاعب من عدمها". وينوي الزمالك الاستغناء عن عدد من لاعبيه وفق رؤية المدرب نيبوشا يوفوفيتش وجلب آخرين.

وانضم كابوريا إلى الزمالك مطلع العام الجاري، قادماً من المصري البورسعيدي، لكنه لم يظهر إلا في مباراة واحدة.