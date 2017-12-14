إحالة نتائج التحقيقات إلى اتحاد القدم

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 14 December 2017 - 00:00 am

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، عن تحويل نتائج تحقيق قضايا الأهلي ومحمد العويس حارس مرمى الفريق، وأنمار الحايلي رئيس الاتحاد السابق، وعبد العزيز التويجري رئيس الرائد السابق، ومحمد سعد بخيت الحكم السابق، وسلمان القريني أمين نادي النصر السابق، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبيّن آل الشيخ في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن قضية الفساد والهدر المالي في نادي الاتحاد، وكذلك قضية عبد الله البرقان في إجراءات التحقيق.