القنصل السعودي يزور اللاعبين

دبي ـ واس | Thursday, 14 December 2017 - 00:00 am

زار عبد الهادي الشافي، القنصل العام للسعودية في دبي، بعثة المنتخب السعودي للاحتياجات الخاصة المشاركة في البطولة الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة "فئة الشباب".

والتـقـى الـقـنـصـل خلال الزيارة، أحمد المقيرن رئيس اللجنة البـــارالمبية وحـسام الصالح عضو مجلس الإدارة والأجـهزة الـفـنـية والإدارية واللاعبين، مثنياً على أدائهم المشرف في البطولة.

ونوه الشافي بالإنجازات الكبيرة التي حققها المنتخب السعـودي لـلاحـتـيـاجـات الخاصة في البطولة الآسيوية لذوي الاحتيــاجات الخاصة "فئة الشـــباب"، والمتمثلة بتحقيق 15 ميدالية حتى الآن.

وأكد الشــــافي، حرص القنصلية في دبي على تقديم الدعم لوفود السعودية، متمنياً للاعبين التوفيق في جميع المحافل الرياضية.