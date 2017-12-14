انطلاق بطولة الجولف الثالثة

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 14 December 2017 - 00:00 am

تنطـلق الـيوم الخـميس مـنـافـسات بـطـولة كـأس الاتحاد السـعودي للجولف المفتوحة بنسختها الثالثة في منتجع وملعب نوفا للجولـف، بمشاركة أكثر من 100 لاعـب، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسـتــنــطــلق منافسات البطولة من الساعة السادسة والنصف صباحـاً حتى الثـالثة عصراً على مدى يـومـي الخميس والجمعة، على أن يكون الحفل الختامي وتتـويج الفـائزين يـوم السبـت، حيث قررت اللجنة المنظمة رصد جوائز عينية ومادية للفائزين بأكثر من 100 ألف ريال.

من جانبه، ‎رحب أحـمد السنـتـلـي مـديـر الـبـطـولة بالمشاركين من مختلف دول الخليج والدول العربية مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكّر للإعداد لهذه البطولة التي تمثل أهم بطولات الاتحاد لـكونـها تحـظـى بـمشاركة واسعـة من أمـيز اللاعبين السعودييـن والخـلـيجـييـن والعرب ومن العـديد مـن دول العالم .