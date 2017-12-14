300 جواد تتنافس في ديراب

الرياض ـ واس | Thursday, 14 December 2017 - 02:37 am

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، انطلقت أمس بطولة مركز الملك عبد العزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولية الثالثة ـ فئة A ، في مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب.

وتشارك في البطولة التي تستمر ثلاثة أيام، مجموعة كبيرة من ملاك الخيل المحلية والدولية يتنافسون على ألقاب البطولة من خلال 300 جواد عربي أصيل لـ 122 مالك خيل.

وأكد الدكتور عبد الغني يوسف الفضل، مشرف عام بطولة مركز الملك عبد العزيز الدولية الثالثة، أن البطولة هدفها الأول الالتقاء تحت مظلة واحدة ضمن التنافس الشريف الذي يبرز كفاءة الخيل العربية الأصيلة لاعتلاء منصات التتويج في شتى المحافل، وتأتي تجسيداً لنجاح البطولة الأولى والثانية واستمراراً من المركز في رعاية تلك البطولات التي بات الملاك السعوديون أحد أهم أقطابها من خلال الإمكانيات التي يملكونها، ونوعية الجياد التي تحمل المقاييس العالمية بالشكل المطلوب.

وأشاد الفضل بمشاركة الدول العالمية التي تحمل جيادهم صفات مميزة، مقدماً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على دعمها لهذه البطولة التي تأتي ضمن اهتماماتهم بمختلف القطاعات بالدولة، متمنياً التوفيق لجميع الخيل المشاركة، وأن تتحلى المنافسات بالروح الرياضية.