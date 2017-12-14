تعادل إيجابي في افتتاح الدور الثاني بين الرائد والقادسية

بريدة - الرياضية | Thursday, 14 December 2017 - 20:50 pm

فرض التعادل الإيجابي نفسه على احداث مواجهة الرائد والقادسية 1-1 في افتتاح مباريات الدور الثاني (الجولة الـ14) من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة اليوم الخميس.



وافتتح التسجيل في مواجهة اليوم اللاعب المصري محمود عبد الرازق (شيكابالا) للرائد، فيما عادل للقادسية النيجيري ستانلي أوهاويتشي.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم شيكابالا بهدف للرائد في الدقيقة 51 ولكن ستانلي سجل هدف التعادل للقادسية في الدقيقة 77.



ورفع الرائد رصيده إلى عشر نقاط لكنه ظل في المركز الرابع عشر الأخير في جدول الترتيب، فيما رفع القادسية رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول المسابقة مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.