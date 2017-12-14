الدوري الفرنسي يطبق "تقنية الفيديو" الموسم المقبل

الألمانية - الرياضية | Thursday, 14 December 2017 - 21:20 pm

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس تطبيق تقنية الفيديو لمساعدة الحكام في إدارة مباريات البطولة بداية من الموسم المقبل 2018 / 2019.



ووافق ممثلو معظم الأندية الأعضاء في الرابطة على تطبيق هذه التقنية بداية من الموسم المقبل وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للرابطة اليوم.



ويأتي القرار بالاستعانة بهذه التقنية بعد مطالبة معظم مسؤولي الأندية الأعضاء في الربطة بتطبيقها أسوة بما حدث في بطولتي الدوري الألماني (بوندسليجا) والإيطالي في الموسم الحالي وكذلك بعدما تأكد تطبيق نفس التقنية في بطولة الدورس الإسباني من الموسم المقبل.



ويتزامن قرار الرابطة الفرنسية مع ما ذكرته مجلة "كيكر شبورت" الألمانية الرياضية اليوم بأن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) قرر استمرار تجربة حكم الفيديو المساعد خلال المباريات كما يستعد للسماح بعرض الوقائع التي يتم مراجعتها على شاشات داخل الملاعب.



وأشارت "كيكر" إلى أن "إيفاب" نظم ورشة عمل مع روابط بطولات الدوري التي تطبق فيها تقنية الفيديو مثل ألمانيا وإيطاليا والبرتغال والصين وأمريكا، للوصول إلى تقرير مبدئي عن تجربة الاستعانة بحكم الفيديو.



وأوضح التقرير أن إيفاب ما زال مقتنعا بالنظام الجديد الذي قد يتم تطبيقه بشكل رسمي في مارس المقبل، مما سيسمح بالاستعانة به في مونديال روسيا 2018.



ولكن إيفاب قام بتعديل المعايير، حيث أكد أن حكم الفيديو عليه أن يتدخل فقط في حالات الأخطاء الواضحة والفادحة.



وقال لوكاس برود المدير الإداري لإيفاب أنه لا يزال هناك التباس بشأن الحالات التي يتم خلالها الاستعانة بتقنية الفيديو مما أدى إلى تزايد الوقائع التي يتم مراجعتها خلال المباريات.



كما أكد أن الوقائع التي يتم مراجعتها خلال المباريات قد يتم بثها على شاشات داخل الملعب، وهو أمر خاص بأوروبا وحدها نظراً لأن هذه اللقطات يتم بثها داخل الملاعب في أستراليا وأمريكا بالفعل.