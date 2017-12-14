السهلاوي يحرم الفيصلي من انتصار تاريخي على النصر

الرياض- الرياضية | Thursday, 14 December 2017 - 21:44 pm

رفض الدولي محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم انتصار تاريخي للفيصلي على النادي العاصمي، بعد أن أحرز هدف التعادل لفريقه عند الدقيقة 88 من عمر المواجهة، حيث لم يسبق للفيصلي الفوز على النادي الأصفر طوال تاريخه في منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقته 2008.



وانتزع السهلاوي للنصر تعادلاً ثميناً 1-1 مع الفيصلي اليوم الخميس في الجولة الـ14 من الدوري المحلي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.



وباغت إسلام سراج فريق النصر بهدف التقدم للفيصلي في الدقيقة 43 لينهي الشوط الأول لصالح فريقه.



وفي الشوط الثاني، ظل الفيصلي متقدماً بهدف نظيف حتى جاءت الدقيقة 89 ليحرز السهلاوي هدف التعادل الثمين للنصر.



وكان النصر خسر مباراته السابقة أمام القادسية 3-2 في الجولة الماضية، فيما تجاوز الفيصلي نظيره الشباب بهدف.



ورفع النصر رصيده إلى 24 نقطة لكنه ظل في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط خلف الأهلي وبفارق نقطة واحدة أمام الفيصلي.