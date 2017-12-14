الاتحاد يوافق على مشاركة الأنصاري في "خليجي 23"

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Thursday, 14 December 2017 - 22:23 pm

أعلن الكويتي فهد الأنصاري لاعب وسط فريق الاتحاد لكرة القدم عن مشاركته مع منتخب بلاده الكويت في بطولة الخليج 23 التي تنطلق يوم الـ23 من الشهر الجاري في الكويت.



وقال الانصاري في تصريح لـ"الرياضية": "كافة الأمور تسير بكشل جيد وسأتمكن من المشاركة مع منتخب بلادي بعد التنسيق مع إدارة ناديي الاتحاد".



وأضاف الأنصاري: "والدي وأشقائي سيحضرون من الكويت إلى حفر الباطن عن طريق البر لمشاهدة مباراة فريقنا أمام الباطن ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين وسأعود معهم إلى الكويت والالتحاق بمعسكر المنتخب الكويتي استعداداً لبطولة الخليج".



وكان اتحاد القدم السعودي رفض تأجيل الجولتين الـ15 و الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.