هدافو دوري المحترفين.. الشمراني 118.. السهلاوي 100.. السومة 83

الرياض- الرياضية | Thursday, 14 December 2017 - 23:04 pm

سجل محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من مواجهة فريقه أمام الفيصلي اليوم الخميس في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.



ودخل السهلاوي بهذا الهدف النادي المئوي بعدما وصل عدد أهدافه إلى رقم 100 في الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح أول لاعب يصل لهذا الرقم مع فريق واحد.



وأصبح مهاجم الأصفر ثاني لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يصل للهدف رقم 100 في تاريخ المسابقة بعد ناصر الشمراني مهاجم الشباب الذي سجل مع 118 مع أندية الشباب والهلال، فيما سجل السوري عمر السومة مهاجم الأهلي 83 هدفاً.