“فيفا” يختار الجابر عضوا في لجنة شؤون اللاعبين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 15 December 2017 - 00:00 am

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سامي الجابر، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، عضواً في لجنة أوضاع اللاعبين في "فيفا"، خلال اجتماعات التي تمت أخيراً.

وبحسب أنظمة الاتحاد الدولي فإن لجنة شؤون اللاعبين تهتم بمتابعة الامتثال للقوانين الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، وتحدد أوضاع اللاعبين لمختلف مسابقات "فيفا" في كافة دول العالم.

كما تتضمن مهام اللجنة القوانين الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين، ويجب أن تكون اللجنة مسؤولة عن عمل لجنة فض النزاعات، بما يتوافق مع القوانين الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين والقوانين التي تحكم إجراءات لجنة شؤون اللاعبين ولجنة فض النزاعات.

يذكر أن سامي الجابر، ابتعد عن التدريب في الآونة الأخيرة، عقب إقالته من تدريب فريق الشباب الأول لكرة القدم هذا الموسم، وبدأ في العمل الإداري من خلال عضويته في العديد من اللجان.