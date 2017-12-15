يد المحيط على قمة دوري الناشئين

الرس ـ فهد البطاح | Friday, 15 December 2017 - 00:00 am

واصل فريق المحيط لكرة اليد للناشئين استمراره في صدارة الترتيب العام لـفـرق الـدوري الممتــاز بالعلامة الكــاملة بعد أن وصل رصيده إلى ١٦ نقطة بفوزه الثامن على التوالي على حساب الصفا بنتيجة 31ـ18.

وتـعادل فريـقا القـارة والأهـلي بنتيجة ٢٧ـ٢٧، ليستمر القارة تاسعاً بثلاث نقاط، والأهلي ثامناً بأربع نقاط.

وعـلـى صــالة نــادي الخـليج بسيهات استطاع النور الفوز على الترجي بنتيجة ١٧ـ٣٢، ليرفع النور رصيده إلى ١٣ نقطة ويستـمـر في الوصــافة، ويبقى الـترجي سـابعاً بخمس نقاط.

وتمكن مضر من التغلب عـلى الابـتـسام بنتيجة 36ـ19، ليـرفـع مـضـر رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع وظل الابتسام من دون أي نقطة في قاع الترتيب العام للفرق.