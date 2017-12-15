تتويج “ميدل ورشيدة وكحيلة فيصل” بالمركز الأول

الرياض ـ واس | Friday, 15 December 2017 - 00:00 am

اختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة مركز الملك عبد العزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة الدولية الثالثة ـ فئةA، بمقر المركز في ديراب في الرياض وسط تنافس بين ملاك الخيل للظفر بجوائز الأشواط والتأهل للنهائيات.

وشهدت منافسات الفئة "أ" للمهرات أعمار سنة تتويج المهرة "ميدل است" العائدة ملكيتها لمربط الجوزاء لمحمد العتيبي بالمركز الأول، ونالت المهرة "مرادة الخالد" والعائدة ملكيتها لخالد باقادو "مزرعة الخالد" المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب المهرة "دانة المسحل" العائدة لفهد البوعينين.

وفي فــئـة الأولـــى "ب" للمهرات أعمار عام حققت المهرة "رشيدة الخشاب" العائدة ملكيتها لمربـط الخشاب لمبارك الخشاب المركز الأول، فيما نالت المهرة "ميار العراد" لعايض البقمي المركز الثاني.

وحـقـقت المـهرة "كحيلة فيصل" الخالدية المركز الأول في الفـئة الأولى "ج" للمهرات أعمار عــام، والعائدة ملكيتها لإسطبــلات الخالـدية لـلأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وكان المركز الثاني من نصيب المهرة "قمر الجنادرية" لسامر الخياط، ونالت المهرة "عهود آيه أم" المركز الثالث والعائدة ملكيتها لمربط المحمدية للأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله.