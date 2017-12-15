انطلاق بطولة أمير حائل المدرسية

حائل ـ محمد الجارالله | Friday, 15 December 2017 - 00:00 am

أعـلن الدكتور يوسف الثويني، مدير الإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل انطلاق بطولة الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل المدرسـية للألعاب الرياضية، وذلك على مجمع الملاعب التعليمية بضاحية النيصية.

ونجح منـتـخب مكتب تعليم جنوب حائل في تحقـيق فـوز كبـير على منتخب مكتب تعليم سميراء بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل في أولى منافسات بطولة كرة القدم.

أما في منافسات بطولة الطائرة، كســـب منتخب تعليم جنوب حائل المباراة التي جمعته بمنتخب مكتب تعليم سميراء بثلاثة أشواط مقابل شوط.