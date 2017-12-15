السهام ينشر اللعبة بالعربي

الرياض ـ الرياضية | Friday, 15 December 2017 - 00:00 am

أبرم الاتحاد السعودي للسهام اتفاقية مع النادي العربي لإتاحة لعبة السهام لأبناء القصيم في نادي العربي وممارسة اللعبة وذلك سعياً من الاتحاد السعودي للسهام لنشر لعبة السهام في كافة أنحاء المناطق. وقع محمد الدهيمان عضو مجلس إدارة نادي العربي الاتفاقية مع وليد الدلاك نائب المدير التنفيذي في اتحاد السهام.

من جهته، كشف وليد الدلاك نائب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام أن الاتفاقية مع النادي العربي هي باكورة أعمال الاتحاد في نشر اللعبة وفتح المجال لكافة عشاقها للممارسة والتدرب في المناطق.