ختام مهرجان “اقلطوا”

الرياض ـ واس | Friday, 15 December 2017 - 00:00 am

اختتمت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، "نحن.. تراثنا" فعالياتها لعام 2017 م بإطلاق وتدشين مهرجان المأكولات التراثية الأول "اقلطوا"، التي افتتحتها الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بحضور ومشاركة ضيوف الشرف من الإمارات وعدد من ممثلي المناطق الإدارية في السعودية بالعديد من الأركان التراثية وعروض الفنون الأدائية ومسرح فنون الطهاة والورش والمحاضرات العلمية. وقدمت هيئة الغذاء والدواء أمس ورشة علمية عن بطاقة الأغذية.