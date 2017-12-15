"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد البرازيلي 90 يوماً

الألمانية - الرياضية | Friday, 15 December 2017 - 17:19 pm

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإيقاف 90 يوما على ماركو بولو دل نيرو رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة ، في إطار خضوعه لتحقيقات من قبل لجنة القيم بالفيفا.



وذكر الفيفا في بيان أن دل نيرو أوقف بشكل مؤقت عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم ، مع احتمالات تمديد الإيقاف المؤقت لمدة 45 يوما أخرين خلال التحقيقات الجارية.



ولم يكشف الفيفا سبب التحقيقات التي تجريها لجنة القيم.



وكان دل نيرو قد واجه اتهامات في تحقيقات أمريكية بقضية فساد في عام 2015، ولكن لم يجر تسليمه من قبل البرازيل.