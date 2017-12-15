جوارديولا وصلاح.. الأفضل في الدوري الإنجليزي

لندن ـ رويترز | Friday, 15 December 2017 - 18:50 pm

فاز بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نوفمبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما أصبح المتألق محمد صلاح أول مصري ينال جائزة لاعب الشهر.



ويتصدر سيتي الذي يخلو سجله من الهزائم الترتيب برصيد 49 نقطة وفاز على أرسنال وليستر سيتي وهدرسفيلد تاون وساوثامبتون في نوفمبر ليمدد مسيرة انتصاراته إلى 15 مباراة.



ونال صلاح متصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز جائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لأفضل لاعب في إفريقيا في 2017 هذا الأسبوع وسجل سبعة أهداف في نوفمبر ليرفع رصيده إلى 13 هدفا.