الأخضر يبدأ المشوار الخليجي من الرياض

الرياض- الرياضية | Friday, 15 December 2017 - 19:38 pm

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الجمعة تحضيراته للمشاركة في خليجي 23 مطلع الأسبوع المقبل في الكويت.



وانطلق تدريب الأخضر الأول على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، تحت قيادة الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب منتخب "المواليد" الذي كلف من اتحاد القدم في قيادة المنتخب في البطولة الخليجية، واشتملت الحصة التدريبية على الجمل التكتيكية وتكثيف الجوانب اللياقية، بعد ذلك أجرى المدرب الكرواتي مناورة تدريبية.



هذا، وقرر المدرب الكرواتي إغلاق تدريبات الأخضر في الأيام المقبلة حتى موعد السفر إلى الكويت.



من جهته، كشف مختار فلاتة مهاجم المنتخب السعودي جاهزيته مع زملاءه اللاعبين في تقديم مستويات كبيرة في خليجي 23.



وقال مهاجم الأخضر:" لدينا مجموعة رائعة من أسماء لاعبي الخبرة والشباب، نملك إمكانات كبيرة جداً ونثق في قدراتنا للوصول إلى المباراة النهائية في البطولة".