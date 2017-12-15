الشمراني يرد اعتبار الشباب أمام أحد

الرياض- الرياضية | Friday, 15 December 2017 - 20:27 pm

قاد الدولي ناصر الشمراني فريقه الشباب إلى تجاوز فريق أحد 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية في المدينة المنورة.



ويدين الشباب بالفضل في هذا الفوز للاعبه ناصر الشمراني الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 56 والسادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.



واستعاد الشباب توازنه في الدوري المحلي، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الفيصلي بهدف دون رد.



ورفع الشباب رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد أحد عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.



وكان الشباب خسر مواجهة الذهاب أمام أحد بهدفين مقابل هدف في الرياض.