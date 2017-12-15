الأهلي يمطر شباك الاتفاق برباعية ويتصدر الدوري

جدة - الرياضية | Friday, 15 December 2017 - 21:47 pm

انتزع النادي الأهلي صدارة الدوري السعودي للمحترفين من نظيره الهلال الذي يلعب مواجهته في الجولة الـ14 يوم الأحد المقبل أمام الفيحاء، بعد أن تغلب على الاتفاق 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة من الدوري المحلي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجوهرة.



وسجل أهداف الأهلي تيسير الجاسم في الدقيقة الخامسة ومهند عسيري (هدفين) في الدقيقتين 48 و63 ومنصور الحربي في الدقيقة 84، فيما سجل هدف الاتفاق الوحيد رودريجو ساليناس في الدقيقة 35.



ورفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام الهلال، الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا تغلب على الفيحاء بعد غد الأحد.



وتوقف رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير الرائد.



ويعد هذا الفوز هو الثامن للأهلي هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع ، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة للاتفاق هذا الموسم مقابل الفوز بثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.