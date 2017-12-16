الصادق يعود.. والباشا يحضر اجتماع اللاعبين

الدمام - أحمد الداوود | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

قطع حسين الصادق عضو مجلس إدارة نادي الخليج الطريق أمام الشائعات التي راجت حول استقالته من مجلس الإدارة بالتزامن مع استقالته من الإشراف على فريق كرة القدم، وحضر الاجتماع الأخير لمجلس إدارة النادي مع اللاعبين بصفته عضواً فيه، بحضور فوزي الباشا الرئيس المستقيل كأحد الداعمين بدعوة من النائب علي المشامع.

واعترف اللاعبون خلال الاجتماع بتحملهم الجزء الأكبر في انتكاسة الجولات الأخيرة، رافضين إلقاء اللوم بالكامل على المدرب، ومشددين على أن الإدارة تقدم أكثر مما يقدمه بقية الأندية في دوري الأمير فيصل بن فهد، واعدين بتقديم مستوى أفضل وتصحيح المسار في آخر جولات الدور الأول أمام الوحدة".

من جهته، أكد علي المشامع نائب رئيس النادي والمشرف على الفريق، أن اجتماع المصارحة الذي جمع الإدارة بإدارة الفريق واللاعبين كان من أجل تصحيح المسار، ولا سيما أن الفرصة ما زالت مواتية لتحقيق الهدف المنشود، مشيرا إلى أنهم استمعوا إلى اللاعبين، وتم مناقشتهم بشكل صريح حول العوائق التي أسهمت في سوء النتائج.

ووصلت الإدارة إلى المراحل النهائية في ملف المدرب الجديد، وقطعت شوطاً بعيدا في المفاوضات مع اثنين من لاعبي المواليد، ولاعبين محليين.