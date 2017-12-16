الصالة الخضراء جاهزة لاحتفال المونديال

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

يشارك الرباعي محمد عبده ورابح صقر وعبادي الجوهر وراشد الماجد، بالغناء في الاحتفالية الكبرى التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بعد غد الإثنين في الصالة الخضراء بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مونديال روسيا.

وقدمت الهيئة الدعوة إلى عدد مقدر من نجوم المجتمع السعودي، وأبرز لاعبي كرة القدم في العالم لحضور الحفل.

وانضم العاجي ديدييه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق إلى قائمة نجوم كرة القدم العالمية، الذين سيحضرون إلى الرياض، إلى جانب البرازيليين رونالدو وريفالدو، والبرتغالي لويس فيجو، إضافة إلى الإسباني كارلوس بويول، والأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي، وكذلك البرازيلي روبرتو كارلوس.

كما ستشارك فرقة غنائية أوروبية مشهورة "الأخوين اتسكو الغنائية"، فضلا عن مفاجآت سيكشف عنها في حينها.

وواصلت شركة روتانا منظمة الحفل تجهيزاتها للحدث، حيث ظل منسوبوها في موقع الحفل يواصلون العمل الليل بالنهار لإنجازه في الوقت المحدد، وإظهاره بالمظهر الذي يليق بالمناسبة.

وأوضح صالح عيسى مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة روتانا، أن العمل يسير حسب الخطة الموضوعة، وأن سالم الهندي رئيس الشركة يشرف بنفسه على العمل، ويحضر في الموقع على مدار الساعة.

ويأتي اختيار هيئة الرياضة شركة روتانا لتنظيم الحفل بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة مع الهيئة في العديد من الفعاليات.

وكانت قرعة مونديال روسيا قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع روسيا، أوروجواي، ومصر، على أن تكون المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية أمام المنتخب الروسي في الـ14 من يونيو المقبل.