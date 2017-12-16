الهلال يبدأ في البحث عن بديل عموري

الرياض - حمد الصويلحي | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

بدأت إدارة نادي الهلال في تجهيز عدد من الخيارات الأجنبية في مركز الوسط المتقدم كأسماء بديلة في حال فشل التعاقد مع الدولي عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب فريق العين الإماراتي.

ووضعت الإدارة عددا من الأسماء لبدء التفاوض معها خلال الفترة القريبة المقبلة، لتحل بدلا عن المهاجم الأوروجوياني ماتياس بريتوس، الذي طلب الجهاز الفني الاستغناء عنه، ولم يشترط الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق حصر التعاقد مع أسماء من منطقة أو قارة معينة، مركزاً على اختيار الاسم الجيد بغض النظر عن جنسيته، وذلك بالتنسيق مع الأمير نواف بن سعد رئيس النادي وفهد المفرج المدير العام لكرة القدم.