الاتحاد يزاحم الأهلي على “الجوهرة”

جدة ـ الرياضية | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

قررت إدارة نادي الاتحاد نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم إلى ملاعب الجوهرة الرياضية الرديفة ابتداء من الأسبوع المقبل، بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها الملعب.

أوضح ذلك لـ "الرياضية" أسامة المولد مدير الكرة في النادي.

وقال: "انتقالنا إلى الجوهرة لن يطول، وسنعود بعد فترة نهاية أعمال الصيانة مباشرة، سنبدأ من الثلاثاء التدريبات في ملاعب الجوهرة بعد الفراغ من مباراة الباطن في حفر الباطن اليوم في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.

من جهة أخرى، أوضح لـ"الرياضية" مصدر مأذون في ملعب الجوهرة، أن المدينة الرياضية لديها ملاعب إضافية تستطيع استقبال أكثر من فريق في وقت واحد، وقال: إضافة إلى الملعب الرئيس يوجد ملعب رديف يستوعب أكثر من 1000 مشجع، كما أن هناك ملاعب إضافية".

وأضاف: "يتدرب في المدينة الرياضية حاليا النادي الأهلي، وسنستقبل الاتحاد بدءا من يوم الثلاثاء، ونستقبل كذلك الفرق الزائرة ونحتضن تدريباتها".

يشار إلى أن الأهلي والاتحاد سيتدربان على ملعب واحد، وسيكون هناك تنسيق خلال الأيام المقبلة لتحديد الأوقات الزمنية لتدريب كل فريق.