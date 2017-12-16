إهمال يكسر أضلاع لاعب المنتخب المغربي

الدمام - حسام النصر | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

وجه عبدالمحسن العبيد إداري فريق الخويلدية الأول لكرة الطائرة، أصابع الاتهام إلى حكام لقاء فريقي الخويلدية والموج ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة الطائرة، ووصفهم بالمتهاونين بعد عدم تأكدهم من توافر أهم مقومات السلامة في الملعب.

وأوضح أن ذلك التهاون تسبب في إصابة المغربي إبراهيم رشيد المحترف في صفوف الخويلدية بكسر في "ضلعين" في الصدر، ما سبب له ضيق تنفس بعد ارتطامه بأحد الأعمدة الرئيسة لشبك الطائرة. وبين لـ"الرياضية" العبيد أنهم طلبوا من الدوليين هاني السنان وأمين الطريفي حكمي اللقاء، وضع الإسفنج الخاص بالأعمدة قبل وأثناء اللقاء، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك حتى وقعت إصابة اللاعب إبراهيم رشيد لاعب المنتخب المغربي ونادي الخويلدية، حيث اخترقت المسامير صدر اللاعب، وتسببت في حدوث كسر في الأضلاع سيغيب على إثره مدة لن تقل عن شهرين.من جانبه، أوضح لـ"الرياضية" أمين الطريفي حكم اللقاء، رئيس لجنة الحكام الفرعية في المنطقة الشرقية، أن تفقد سلامة الصالة أمر لا يعنيهم.يشار إلى أن المباراة انتهت بخسارة الخويلدية أمام الموج بشوط مقابل ثلاثة، فيما يتصدر الهلال الدوري.