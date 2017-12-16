STC تتيح لـ 3 سعوديين حضور نهائي المونديال

الرياض ـ الرياض | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

تتيح شركة الاتصالات السعودية STC المجال أمام المشجعين الرياضيين، حضور نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بين فريقي ريال مدريد الإسباني الشريك الاستراتيجي للشركة، وجريميو البرازيلي، الذي سيقام اليوم "السبت" في مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفاز ثلاثة من المشجعين السعوديين بحضور المباراة النهائية، عقب المشاركة في وسم ومسابقة #سافر_مع_الملكي، الذي أطلقته الشركة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهم فيصل الجنيني وأحمد المقيطي وعلي الدواس.

وكانت "الاتصالات السعودية" قد نفذت المسابقة نفسها في مباراة نصف النهائي، التي جمعت فريق الجزيرة الإماراتي ممثل العرب أمام ريال مدريد.