لجنة قانونية تضبط إجراءات “المزايين”

الرياض - واس | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

حددت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، لجنة قانونية خاصة تعمل على مباشرة جميع الإجراءات في مزايين الإبـل، والتأكـد من قرارات اللجان العاملة وتدقيقها.

وأوضـح سلطــان البــقمــي المتحــدث الرسمي للمهرجان، أن إدارة المهرجان تحرص على العمل الجماعي التكاملي لجميع لجان المهرجان، بما يدعم نجاحه وإظهاره بالصورة المأمولة، خاصــة ما يتعلـق بالفعـاليـة الأكبر وهي أشواط المزايين، وسيكون للجنة مكتب خاص في موقع المزايين.

وبيـن البقمـي أن إدارة المهرجان حرصت على إعداد كل مراحل أشواط المزايين بشكل منظم وعادل.