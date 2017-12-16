افتتاح أول أكاديمية لرفع الأثقال

الدمام - حسام النصر | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

افتتح محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال واللواء ظافر الشهري قائد المنطقة الشمالية الغربية في القوات البرية، أكاديمية رفع الأثقال، وذلك في حفل شراكة أقيم في الصالة الرياضية بالمدينة العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية في تبوك.

وتعتبر الأكاديمية الأولى على مستوى السعودية والدول العربية في رياضة رفع الأثقال، ويهدف من خلالها الاتحاد السعودي للعبة إلى تنشئة جيل جديد من ممارسي اللعبة من الرباعين الصغار في السن.