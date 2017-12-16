“عذبة” و “السيد” بطلا الخيل العربية الأصيلة

الرياض - واس | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس الجمعة حفل اختتام بطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدولية فئة "A".

وألقى المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، كلمة رفع فيها الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للبطولة امتداداً لما توليه الدولة من رعاية واهتمام بالخيل العربية الأصيلة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - معرباً عن شكره لأمير منطقة الرياض.

وفي نهاية الحفل، توج الأمير فيصل بن بندر مربط عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بالمركز الأول في بطولة الأمهار عمر "3-2" أعوام، فيما حل ثانياً مربط الجوزاء لمحمد بن دليم العتيبي، وجاء في المركز الثالث مربط الخشاب لمبارك بن حمدان الرشيدي.

كما توج أمير الرياض الفائزين ببطولة الأفراس، حيث حقق مربط السيد لخالد بن سعيد السيد بالمركز الأول عن طريق الفرس ديلايتس ديفا، وفاز الفرس نورما لبدر بن محمد الدريس بالمركز الثاني والفرس داتش أوف دافينسي العائد لمربط الراجحية بالمركز الثالث.