78 لاعبا يتنافسون على فردية البولينج الـ 12

الرياض ـ حمد الشغرود | Saturday, 16 December 2017 - 00:00 am

تصدر السعودي ياسر أبو الريش فئة الرجال في البطولة الفردية الـ12 للاتحاد السعودي للبولينج، التي تجري منافساتها في صالة المركز العالمي للبولينج في الرياض، فيما تصدر السعودي بسام عريف الترتيب العام لدرجة الشباب.

ويشارك في البطولة 78 لاعباً سعودياً يتنافسون في الأدوار التمهيدية ليتأهل من خلالها 8 لاعبين من الرجال و8 لاعبين من الشباب للأدوار النهائية التي تلعب اليوم السبت.



مشاركة مميزة لفئة الشباب

شهدت منافسات البطولة مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب والناشئين، حيث شارك ما يقارب 25 لاعباً شاباً، وهو ما يسعى من خلاله القائمون على الاتحاد السعودي للبولينج إلى توفير وسائل التطور والارتقاء بهؤلاء اللاعبين.