التعاون والفتح يتعادلان في بريدة

بريدة - الرياضية | Saturday, 16 December 2017 - 17:40 pm

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت التعاون بضيفه الفتح اليوم السبت في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.



وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع متفوقاً على الفتح بفارق الأهداف الذي توقف رصيده عند 17 نقطة في المركز التاسع.



يذكر أن هذا التعادل هو الخامس للتعاون هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في خمس، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس للفتح مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في خمس أيضا.