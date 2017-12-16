الأهلي المصري يطلب غالي وكهربا من النصر والاتحاد
الرياض- الرياضية | Saturday, 16 December 2017 - 18:00 pm
وجه النادي الأهلي المصري الدعوة للثنائي حسام غالي لاعب النصر السعودي، ومحمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الاتحاد للمشاركة في مباراة الأهلي الودية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في 30 ديسمبر الحالي.
وكان النادي المصري وجه الدعوة لثمانية من النجوم العرب سابقاً، وهم تيسير الجاسم لاعب النادي الأهلي وأسامة هوساوي لاعب الهلال وأحمد الفريدي لاعب النصر وفهد المولد لاعب الاتحاد وأحمد خليل لاعب الجزيرة الإماراتي وعمر عبد الرحمن (عموري) لاعب العين الإماراتي للمشاركة في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية تحت شعار "السلام ضد الإرهاب"، التي تكفل بها تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية.