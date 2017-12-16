انتزع النادي الأهلي صدارة الدوري السعودي للمحترفين من نظيره الهلال الذي يلعب مواجهته في الجولة الـ14 يوم الأحد المقبل أمام الفيحاء، بعد أن تغلب على الاتفاق 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة من الدوري المحلي في