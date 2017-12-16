الجزيرة الإماراتي ينهار برباعية أمام باتشوكا في مونديال الأندية

| Saturday, 16 December 2017 - 16:53 pm

أحرز باتشوكا المكسيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2017، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعدما تغلب على الجزيرة الإماراتي 4-1 اليوم السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب مدينة زايد الرياضية.



وافتتح باتشوكا التسجيل بهدف سجله جوناثان أوريتافيسكايا في الدقيقة 37 ثم أدرك خلفان مبارك التعادل للجزيرة في الدقيقة 58 .



بعدها تحولت دفة المباراة بشكل كبير إلى باتشوكا وحسمها بثلاثة أهداف سجلها فرانكو خارا والبديل روبرتو دي لاروزا وأنخيلو ساجال في الدقائق 60 و79 و83 ، وجاء هدف ساجال من ضربة جزاء.



وجاءت الهزيمة وفقدان المركز الثالث بمثابة صدمة للجزيرة، خاصة بعد العرض القوي الذي قدمه في مواجهة بطل أوروبا ريال مدريد الأسباني حامل اللقب، في مباراتهما بالدور قبل النهائي والتي انتهت بفوز صعب لريال مدريد بنتيجة 2-1.