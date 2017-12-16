العكايشي والعرياني يقودان الاتحاد للفوز على الباطن

حفر الباطن - الرياضية | Saturday, 16 December 2017 - 17:42 pm

حقق فريق الاتحاد فوزاً صعباً على مضيفه الباطن في الدقائق الأخيرة، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الباطن.



وتقدم الباطن بهدف سجله لويس باولو في الدقيقة 21 وتعادل أحمد العكايشي للاتحاد في الدقيقة 30 قبل أن يسجل عبد العرياني الهدف الثاني في الدقيقة 84.



وأهدر تراباي أديسون ركلة جزاء للباطن عند الدقيقة 57.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الباطن عند 19 نقطة في المركز السادس.