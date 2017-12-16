خربين يقود هجوم الأزرق أمام الفيحاء

الرياض - الرياضية | Saturday, 16 December 2017 - 21:04 pm

اعتمد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم على السوري عمر خربين مهاجم الفريق الأزق أساسياً في مواجهة الغد أمام الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب اعتماده على الثنائي مهند فلاتة وعبدالله الزوري بدلاً عن الثنائي الغائب عن هذا اللقاء محمد كنو لانضمامه لمعسكر المنتخب السعودي الأول المشارك في خليجي 23 في الكويت، ومحمد البريك بداعي الإصابة التي تعرض لها يوم أمس.



وكان خربين قد تغيب عن الفريق الهلالي منذ إصابته في النهائي القاري أمام فريق أوراوا الياباني يوم 25 نوفمبر الماضي.