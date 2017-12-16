رونالدو يقود الريال لمعادلة برشلونة في مونديال الأندية

الرياض- الرياضية | Saturday, 16 December 2017 - 22:04 pm

احتفظ ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة كأس العالم للاندية بفوزه على غريميو البرازيلي 1-0 اليوم السبت في المباراة النهائية لنسخة 2017 على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.



وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 53.



وبات ريال مدريد أول فريق ينجح في الاحتفاظ بلقبه في هذه البطولة التي تجمع بين مختلف أبطال القارات بالاضافة إلى ممثل عن الدولة المضيفة.



وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها النادي الإسباني بهذا اللقب بعد عامي 2014 و2016، فعادل بالتالي الرقم القياسي لغريمه التقليدي برشلونة من حيث عدد الالقاب.